The Last of Us Part 2 : Le livre officiel en français chez Omaké Books, de la qualité au programme

Omaké Books a décroché le gros lot en permettant aux fans de la licence TLOU de jouir d'un superbe bouquin sur The Last of Us Part II. Jugez plutôt : il s'agit là d'un ouvrage grand format et en couleurs, réunissant une collection exhaustive d'artworks originaux "commentés par les créateurs même du jeu !"

Fort de ses 200 pages grand format entièrement en français, vus y verrez des centaines de croquis, des travaux préparatoires, des dizaines d'illustrations officielles ou inédites (y compris les scènes coupées du jeu !) qui ont permis au studio Naughty Dog de créer ce sublime titre, plébiscité par toute les critiques all over the world.

Un artbook officiel qui offre ainsi une plongée fascinante dans les coulisses de la création de The Last of Us Part II.

On peut ainsi y lire les explications données par Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, ainsi que celles d'Erick Pangilinan et John Sweeney, les directeurs artistiques. Bref, on ne peut que vous le conseiller si vous êtes accro à la licence !

Voici les infos sur le livre, en français donc :