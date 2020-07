Metal Gear Solid : Jordan Vogt-Roberts fait le point (mort) sur le film

Jordan Vogt-Roberts, le réalisateur de Kong : Skull Island et PNJ de Death Stranding, ne cache pas son intention de réaliser un film Metal Gear Solid. Et ce, depuis plusieurs années. Mais même s'il en parle fréquemment, les choses n'avancent que très lentement.

Jordan Vogt-Roberts a récemment participé au talk show virtuel Animal Talking. Pendant l'émission, le cas du film Metal Gear Solid a été abordé. Si le cinéaste a expliqué qu'il dispose d'un script complet, des considérations financières l'empêchent actuellement de faire passer son projet à la vitesse supérieure :

C'est mon bébé. Je travaille sur ce truc depuis six ans et j'essaie de faire en sorte qu'il soit disruptif, punk-rock, authentiquement Metal Gear et authentique vis-à-vis de l'esprit de Kojima-san. Je continuerai de me battre pour lui tous les jours. C'est difficile, faire un film à Hollywood est quelque chose de difficile. Concrétiser quelque chose comme Metal Gear, un univers si complexe, est encore plus difficile. C'est pourquoi j'essaie d'obtenir un budget permettant de faire des trucs complètement dingues, permettant de faire une version de Metal Gear qui n'est pas édulcorée.

Le réalisateur ajoute que la pandémie de COVID-19 ne lui a logiquement pas facilité la tâche. Et il révèle que ce film n'est pas le seul projet lié à Metal Gear sur lequel il planche :

J'imaginais il y a un an que je serais actuellement en train de tourner ce film. Mais il y a pour l'instant plein de... Le COVID a tout changé et nous devons comprendre comment faire tout un tas de trucs. Je ne sais absolument pas quand nous tournerons. Je me battrai pour ce film tous les jours. Et je me battrai également pour lancer cette série animée (Metal Gear) en parallèle au film. C'est compliqué de produire un film, et particulièrement compliqué quand vous essayez d'être audacieux de la sorte. Je me battrai tous les jours jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire.

Le cinéaste affirme par ailleurs avoir des idées en tête en ce qui concerne des acteurs qui pourraient incarner Snake, mais il préfère (logiquement) garder ses idées pour lui. Le fait que Jordan Vogt-Roberts parle régulièrement de la nécessité de se "battre" pour ce projet laisse entendre que le film Metal Gear Solid est très loin des plateaux de tournage et loin d'avoir obtenu le feu vert.

Pour ce qui est de son projet de série animée, il affirme qu'il souhaiterait que David Hayter y incarne à nouveau Snake. Le comédien/scénariste avait été remercié après la sortie de Metal Gear Solid : Peace Walker, Hideo Kojima souhaitant confier le rôle de Big Boss à Kiefer Sutherland dans Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Mais qu'il s'agisse de ses projets de film ou de série animée MGS, impossible de savoir s'ils se concrétiseront un jour.

Pensez-vous que le film Metal Gear Solid sortira un jour ? Ou estimez-vous que Jodan Vogt-Roberts parle beaucoup ? Si le feu vert est un jour donné au film, qu'aimeriez-vous voir dedans ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.