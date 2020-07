PS5-Xbox Series X : Un nouveau studio dirigé par un ancien de Rockstar sur un monde ouvert AAA

Le géant chinois Tencent se fait de plus en plus présent dans l'industrie du jeu vidéo. En plus d'investir dans différents studios, le groupe a également a décidé de créer sa propre structure aux États-Unis. Et cette dernière se veut visiblement ambitieuse.

Le site GamesIndustry rapporte que Tencent Games vient, via sa filiale Lightspeed & Quantum, d'ouvrir un nouveau studio (LightSpeed LA) en Californie et que ce dernier travailles d'ores et déjà sur un jeu AAA en monde ouvert prévu sur PS5 et Xbox Series X.

À la tête de ce nouveau studio se trouve Steve Martin, un ancien de Rockstar qui occupait le poste de directeur de Rockstar San Diego pendant le développement de Red Dead Redemption II et de Grand Theft Auto V. Et en plus de diriger cette nouvelle structure, Steve Martin sera également son producteur exécutif en charge du développement. Et il promet d'ores et déjà un environnement de travail "inclusif et dénué de crunch."

Selon l'article, LightSpeed LA a d'ores et déjà recruté des anciens de Rockstar Games, Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends), 2K Games (BioShock, Mafia) et Insomniac Games (Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank). L'équipe est donc composée, au moins en partie, des personnes expérimentées.

À l'heure où sont écrites ces lignes, aucun détail sur le premier jeu du studio ou son scénario n'a pour l'instant été communiqué.