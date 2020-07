Crysis Remastered : Suite aux critiques, le studio repousse le jeu

Depuis la publication de screenshots comparatifs et du trailer en fuite de Crysis Remastered, les critiques fusent. Et pour éteindre le feu de ces critiques acerbes, son développeur Crytek annonce tout simplement vouloir repousser le jeu.

Le compte Twitter officiel de Crysis vient de publier un long test à destination des joueurs. Voilà ce qu'on peut y lire :

Chers fans de Crysis,



Comme vous le savez, Crysis Remastered va faire son apparition cette année et en même temps, Crysis fera ses débuts sur la Nintendo Switch ! Votre passion pour la licence Crysis mérite un jeu d'une qualité irréprochable, et nous nous engageons à vous le fournir. Pour respecter cet engagement, nous devrons retarder de quelques semaines la date de lancement (toutes plateformes confondues) ainsi que la bande annonce.



Comme elles ont déjà débuté, les précommandes pour Switch restent ouvertes, mais les précommandes pour toutes les autres plateformes sont retardées. Les fonctionnalités que vous attendez sont déjà prêtes, mais nous voulons prendre le temps de peaufiner le jeu. Vous êtes peut-être au courant de la fuite d'hier, et vous voulez savoir : nous avons vu les réactions , les bonnes et les mauvaises, et nous vous écoutons !

Nous travaillons encore sur un certain nombre de choses dans le jeu, ainsi que sur son apparence. Continuez à être optimistes, et soyez assurés que vous aurez bientôt le jeu que vous aimez ! Le temps supplémentaire jusqu'à la sortie du jeu nous permettra de remettre Crysis Remastered à niveau, celui que vous attendez pour un jeu Crysis sur PC et consoles. Nous espérons que vous comprenez notre décision et que vous continuerez à nous soutenir pendant que nous prenons le temps d'apporter quelques améliorations supplémentaires. Restez à l'écoute, et nous aurons le jeu que vous désirez le plus tôt possible. Nous vous tiendrons au courant de nos progrès, alors n'hésitez pas à nous rendre visite et à revenir nous voir pour suivre les avancées !





Voilà une nouvelle plutôt saine. Celle-ci n'est finalement pas vraiment étonnante car le studio Crytek est depuis l'excellent Hunt : Showdown très à l'écoute et au petit soin de sa communauté pour tenter d'améliorer les choses dans le bon sens.

Le jeu était prévu pour le 23 juillet mais comme avez pu le comprendre il ne sortira pas avant le mois d'août, voire le mois de septembre.