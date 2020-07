Nvidia annonces toutes les nouveautés à venir sur GeForce NOW (jeux, options, etc)

Toujours pas de trace des nouvelles cartes 30XX mais Nvidia souhaite cette semaine faire le plein d'infos avec notamment comme chaque jeudi la liste des nouveaux jeux GeForce NOW. Les verts souhaitent aussi mentionner l'arrivée de Nvidia Freestyle sur GeForce NOW entre autres et les nombreuses soldes Steam.

Commençons d'abord par ce qui concerne GeForce NOW. Comme chaque semaine de nouveaux jeux arrivent sur la plateforme de Cloud Gaming.

Voilà les nouveaux venus :

Notons que ces jeux sont "Game Ready" à savoir qu'ils sont optimisés par Nvidia pour pouvoir y jouer dans les meilleures conditions.

On apprend aussi que la fameuse option FreeStyle va se déployer progressivement sur GeForce NOW. Cette option permet notamment d'ajouter des filtres/effets de post-traitement directement sur les jeux (noir et blanc, HDR, etc).

Nvidia profite des soldes Steam pour signaler que les membres de GeForce NOW peuvent eux aussi profiter des nombreuses soldes d'été (offres sur plus de 100 jeux).