Devolver Digital date sa conférence annuelle

L'annulation de l'E3 2020 n'aura pas empêché de nombreuses initiatives "virtuelles" de se mettre en place. Devolver avait déclaré réfléchir à un événement en juillet. Nous y sommes et le temps de l'action arrive.

Le Devolver Digital Direct se tiendra le samedi 11 juillet prochain à partir de 21h00 heure de Paris. Il s'agira une fois de plus d'une conférence de presse préenregistrée durant lequel l'éditeur indé qui a du nez et un goût très prononcé pour l'absurde et le gore durant ce type de démonstration médiatique aura des choses à montrer.

Très probablement animé par Marhia Zook, aka Nina Stuthers, ce direct fera de la place pour Carrion, Disc Room et un jeu non annoncé, plus, peut-être, une surprise et des démos disponibles immédiatement. Et si le Hotel Barcelona de SWERY et Suda 51 montrait le bout de ses concepts ?