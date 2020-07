Final Fantasy XIV : La mise à jour 5.3 est reportée au mois d'août prochain

Initialement prévue avec deux semaines de retard, les mesures liées à la pandémie du coronavirus reculera d 2 mois la date de sortie de la mise à jour de FF 14.

À voir aussi : Final Fantasy XIV : Le Fan Festival de San Diego est annulé, la mise à jour 5.3 encore reportée

Dans une lettre à la communauté, le producer et directeur Naoki Yoshida a donné plus d'informations sur le développement de la prochaine mise à jour majeure, initialement prévue pour le mois de juin. La date de sortie officielle de la mise à jour 5.3 a été reportée au 11 août 2020.

Vol possible dans toutes les régions, épilogue de Shadowbringers, rééquilibrage des classes, quêtes de job... elle apportera une masse très importante de changements et de nouveautés.

Selon Yoshida, l'une des parties demandant le plus de travail est le raid YoRHa: Dark Apocalypse ; le QA testing a été largement sollicité, alors que c'est l'un des départements de Square Enix les plus ralentis par les mesures de confinement puisque ce n'était tout simplement pas possible de se faire loin des bureaux. L'équipe a donc dû attendre de pouvoir travailler sur place pour faire avancer le QA testing.

D'un autre côté, Yoshida a assuré que le télé-travail était encore en place pour les autres départements et que les mises à jour suivant la 5.4 ne prendraient pas de retard, avec un rythme moyen d'une mise à jour importante tous les trois mois et demi.

Malheureusement, il nous sera impossible de récupérer complètement de ce retard de deux mois. Garder la date de sortie initiale de la mise à jour 5.4 provoquerait une réduction du contenu et le sacrifice de la qualité de notre travail. [...] Mais plutôt que de considérer cela comme une perte, je considère que c'est un grand accomplissement alors que notre staff peut désormais travailler efficacement et en sécurité à la fois chez eux et au bureau.

En outre, je crois que nous pourrons nous faire pardonner ce délai grâce à la qualité de nos mises à jour futures et notre prochaine extension.

En attendant la sortie de la mise à jour 5.3, Yoshida assure que l'équipe offrira du contenu au compte-gouttes pour les fans, entre interviews, nouveautés et un direct avec la communauté prévu pour le 22 juillet prochain.

Du côté de l'Europe, un direct sera organisé ce vendredi 3 juillet à 20 heures. Matthieu "Pampatomo" a donné rendez-vous aux joueurs du serveur Ragnarok sur le pont de Kugane.