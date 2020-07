Street Power Football arrivera fin août

Nous vous en parlions à travers des impressions sans les mains (logique ?) il y a quelques jours, nous voici maintenant fixés. Street Power Football va entrer en jeu presque au même moment qu'une autre production typée arcade...

À voir aussi : On a vu Street Power Football, le jeu de foot arcade qui nous manquait ?

Street Power Football sera disponible le 25 août prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu de football de rue auquel participent de grands noms du Freestyle et du Panna, en précommande dès aujourd'hui en boutique et à partir du 13 juillet sur les stores en ligne, débarquera trois jours avant un concurrent presque direct, Captain Tsubasa : Rise of New Champions.

Mais le jeu de Gamajun et SFL Interactive a d'autres atouts dans les chaussettes. Outre des affrontements jusqu'à trois contre trois sur les playgrounds du monde entier pour montrer ses plus beaux tricks, il proposera des modes permettant par exemple d'enchaîner les figures devant une foule en délire ou de viser des cibles comme dans un jeu de golf.