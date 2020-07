Samsung lance des SSD de 8 To pour PC

Toujours plus gros, toujours plus fort : Samsung annonce de nouveaux SSD d'une très grande capacité pour PC. Avec une belle garantie à la clé.

Samsung a révélé officiellement les SSD de la gamme 870 QVO. Il s'agit de SSD SATA au format 2,5 pouces qui se déclinent en plusieurs tailles : 1 To, 2 To, 4 To et 8 To. C'est évidemment cette dernière version qui impressionne le plus car cela représente un stockage record pour ce type de produit.

Pour ce modèle, il faudra tout de même débourser 900 dollars (pas de prix en euros pour l'instant) mais celui-ci jouit d'une garantie produit de trois ans. Côté vitesse, ces derniers proposeraient 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.

Les SSD 870 QVO utilisent de la mémoire QLC (Quad Level Cell, où chaque cellule peut contenir jusqu'à 4 bits de données), plus dense. La disponibilité en France devrait se faire dans le courant de l'été. Mettez-nous en 10 pour les PC de la rédaction !