A Plague Tale Innocence est maintenant millionnaire

Avant que leur Flight Simulator ne vienne, normalement, casser nos cinq sens, les bordelais d'Asobo Studio ont un bel événement à fêter, en compagnie de l'éditeur Focus Home Interactive.

Sorti le 14 mai 2019, acclamé par la critique, encensé par le moyenâgeux Camille, nommé aux Game Awards et parmi les grands vainqueurs de la cérémonie des Pégases, A Plague Tale : Innocence vient de dépasser le million d'exemplaires vendus dans le monde.

Ce cap important franchi confirme l'intérêt porté aux péripéties d'Amicia et Hugo par les joueurs, qui ont certainement reconnu dans ce titre un brin anxiogène, surtout si vous n'avez aucune affection pour les rats, de grandes qualités narratives, artistiques et ludiques. Voilà qui doit mettre du baume au coeur aux jeunes gens d'Asobo, qui n'ont désormais plus d'autre choix que de nous pondre une suite du même niveau. Et qu'ça saute, me souffle-t-on dans l'oreillette.

Disponible sur PS4, Xbox One et PC (dispo dans le Game Pass), A Plague Tale : Innocence est en soldes sur Steam, à 15,29 euros au lieu de 44,99 euros jusqu'au 9 juillet. Des fois que vous vouliez participer à atteindre le deuxième million.