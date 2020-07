CONCOURS theHunter Call of the Wild : Gagnez 5 jeux PC Steam et le DLC Silver Ridge Peaks

theHunter : Call of the Wild est un jeu de chasse qui vous plonge dans un monde ouvert à l'ambiance réelle et grouillant de vie. A l'occasion de la sortie du DLC Silver Ridge Peaks, Avalanche Studios et Gameblog vous proposent un concours pour tenter de gagner un des 5 jeux the Hunter Call of the Wild + le DLC Silver Ridge Peaks !

Cet article est un contenu sponsorisé

Découvrez un jeu de chasse à l'atmosphère inégalée prenant place dans un monde ouvert réaliste à la beauté qui vous coupera le souffle. Plongez dans la campagne solo à l'ambiance captivante ou partagez cette ultime expérience de chasse avec des amis.

Chaque réserve a été minutieusement créée pour être aussi convaincante que possible et vous permettra de parcourir différentes régions du monde ainsi que ses biomes uniques. Très vite, vous apprendrez quels animaux préfèrent voyager sur quels terrains et analyserez leurs comportements authentiques, leurs caractéristiques et leurs déplacements pour mieux les suivre. Ensuite, ce sera à vous d'évaluer la valeur de votre cible, de la taille et la symétrie des bois d'un cerf élaphe au poids et au plumage d'une bernache du Canada, afin de déterminer si un animal mérite d'être tiré ou non.

Le DLC Silver Ridge Peaks et sa Faune

Cette région des montagnes Rocheuses a captivé l'imagination de beaucoup, qui ont cherché à découvrir ses bienfaits. Là où jadis les gens parcouraient les sentiers naturels de Silver Ridge Peaks à la recherche d'argent et d'or, ils viennent maintenant à la recherche d'un autre type de trophée - pour chasser leurs animaux préférés. Que vous traquiez des dindes à travers la vallée ou que vous fassiez la queue pour tirer une chèvre de montagne sur une falaise au-dessus de la ligne des nuages, il est difficile de résister à la splendeur de la nature sauvage du Colorado. Le DLC Silver Ridge Peaks couvre 25 miles carrés (64 kilomètres carrés) où vous pouvez suivre la nouvelle histoire contenant 15 nouvelles missions narratives.

Et comme toujours, au même titre que les DLC payants précédents, les joueurs qui ne possèdent pas encore Silver Ridge Peaks peuvent toujours rejoindre un autre joueur qui le possède sans frais supplémentaires et découvrir la réserve en toute liberté.

Voici les animaux inclus dans le DLC :

Dinde sauvage

Ours noir

Lion de montagne

Élan des Rocheuses

Antilope d'Amérique

Cerf Hémione

Bison des plaines

Chèvre de montagne

Mouflon d'Amérique

La Flore de Rocky Mountain

Les régions les plus marquantes de Silver Ridge Peaks comprennent les montagnes rouges qui s'étendent au-dessus de la ligne des nuages, des canyons profonds, des lacs de haute altitude et une ville fantôme de l'époque du boom de la ruée vers l'argent au Colorado.

En effet, à l'occasion de l'arrivée de ce nouveau contenu, Avalanche Studios et Gameblog vous proposent de gagner 5 jeux theHunter Call of ther Wild + le DLC Silver Ridge Peaks sur PC !

A partir d'aujourd'hui 3 juillet 2020, et jusqu'au 10 juillet 2020, vous pourrez jouer via le formulaire ci-dessous, pour tenter de gagner :

Pour participer c'est très simple, il vous suffit d'avoir un compte Gameblog (ou de le créer) et de suivre ce lien ! N'oubliez pas, le concours se termine le 10 juillet 2020.

Bonne chance à toutes et à tous !