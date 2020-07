Le Donjon de Naheulbeuk L'Amulette du Désordre dévoile sa date de sortie estivale sur PC

Si la série audio de John Lang commence à dater, l'annonce d'une adaptation vidéoludique du Donjon de Naheulbeuk ne date pas d'hier non plus. La preuve : entre temps, le dungeon-RPG aura même eu le temps de changer d'éditeur, tant et si bien qu'il revient désormais à Dear Villagers le privilège d'(enfin) annoncer sa date de sortie.

Aperçu pour la première fois dans les allées transpirantes du Koelmesse en 2015, Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre sortira de sa grotte le 27 août prochain, sur PC, comme viennent de l'annoncer nos confrères de Gamespot, mis dans le secret. Les fans de l'oeuvre originale n'auront que l'embarras du choix, puisque l'aventure que l'on imagine difficilement traduisible sera disponible sur les principales plate-formes du marché que sont l'Epic Games Store, GOG et Steam.

Rappelons que si le créateur John Lang reste au scénario, cette aventure reste basée sur la bande dessinée, et proposera (histoire de voir le verre à moitié vide puis à moitié plein) d'entendre les voix des YouTubeurs Benzaie et Bob Lennon, et des acteurs confirmés Franck Pitiot et Jacques Chambon.

Si la bonne grosse démo rendue disponible à l'occasion du Steam Games Festival vous a mis en joie, vous pouvez donc marquer d'une croix rouge la date du 27 août 2020. En voilà au moins un qui tiendra sa promesse initiale, tiens.