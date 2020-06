Date de sortie de la Xbox Series X initialement prévue, forme de la Lockhart, les dernières rumeurs

L'arrivée d'une nouvelle génération de consoles génère systématiquement son lot de rumeurs. Les plans bouleversés et/ou retardés par la crise sanitaire mondiale ne font qu'accentuer cette situation. Et à en croire de nouvelles rumeurs, la nouvelle génération de consoles Xbox a vu son arrivée décalée.

Les rumeurs du jour concernant la Xbox Series X et la Xbox Series S/Lockhart viennent du site américain Thurrott et de Brad Sams, journaliste généralement bien informé en ce qui concerne Microsoft et Xbox. D'après ce dernier, la Xbox Series X aurait initialement dû sortir à la fin du mois d'août prochain. La Xbox Lockhart était quant à elle prévue pour mi-octobre. Sans surprise, ces plans ont été bouleversés par la pandémie de COVID-19.

Pour ce qui est de l'apparence qu'aura la Xbox Lockhart, le modèle d'entrée de gamme moins puissant et 100% jeu dématérialisé, de nombreuses personnes imaginent une machine cubique semblable à un modèle réduit de la Xbox Series X. Les informations reçues par Brad Sams poussent cependant à croire que la Lockhart aura une forme plus proche de celles des consoles Xbox actuelles :

Lorsque Microsoft permet à ses employés ou à des tiers de voyager avec le hardware, il leur demande de déguiser le produit. C'est une pratique standard au sein de l'industrie pour l'Anaconda (le nom de code de la Xbox Series X, ndlr), Microsoft a conseillé à ses employés de mettre la console dans une tour de PC, un caisson de basses ou un objet relativement imposant. Pour la Lockhart, Microsoft a dit que la console doit être déguisée à l'aide de façades Durango (nom de code de la Xbox One, ndlr) ou Scorpio (nom de code de la Xbox One X, ndlr), ce qui signifie que l'appareil n'a pas la même forme que la Xbox Series X.

Dès qu'il est question de la puissance réduite de la Xbox Lockhart, certains joueurs craignent que cette dernière empêche les développeurs de pleinement exploiter la puissance de la Xbox Series X car ils devront créer des jeux compatibles à la fois avec la Series X et la Lockhart. Mais d'après les informations recueillies par Brad Sams, l'architecture de la Lockhart a été conçue de manière à ce que la différence entre un même jeu tournant sur Xbox Series X et Lockhart se situe uniquement au niveau de la résolution :

Comme nous avons pu l'apprendre au cours des douze derniers mois, ces inquiétudes se sont dissipées car Microsoft a établi une stratégie qui fait qu'il utilise les mêmes composants de base sur les deux appareils (et cela comprend la compatibilité avec le raytracing et les spécificités du processeur central), ce qui devrait permettre aux développeurs de viser plus facilement la même qualité graphique sur les deux consoles. Mais à des résolutions différentes. Ce qui signifie que la Series X sera optimisée pour le jeu en 4K tandis qu'avec ses 4 téraflops, la Series S sera optimisée pour les écrans 1080p.

Il faudra évidemment attendre d'essayer un même jeu sur les deux Xbox next-gen pour vérifier les dires de Brad Sams. Si les informations du journaliste sont correctes, il s'agit en tout cas d'une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs de Lockhart ou les personnes qui ne comptent pas se procurer d'écran 4K dans les années à venir (et qui n'accordent pas d'importance au jeu sur support physique). D'autant plus que les choses semblent parties pour que ce second modèle soit moins cher que la Xbox Series X.

Même si Brad Sams est généralement bien informé, toutes ces rumeurs restent malgré tout à prendre avec les pincettes habituelles. Pour rappel, la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année. La Lockhart/Series S n'a quant à elle pas été annoncée officiellement à l'heure où sont écrites ces lignes.

