PS5 : Neil Druckmann explique ce qu'elle va changer pour Naughty Dog (The Last of Us)

The Last of Us Part II est incontestablement une prouesse technique sur PS4. Les développeurs de Naughty Dog arrivent cependant au bout de ce qu'il est possible de faire sur la console actuelle de Sony. C'est pourquoi la PS5 est accueillie à bras ouverts du côté du studio californien.

Neil Druckmann, vice président et directeur de la création de Naughty Dog, a récemment participé au podcast Talking Games de Reggie Fils-Aimé. Au cours de ce dernier, celui qui est également l'auteur de The Last of Us Part II, a évoqué l'arrivée prochaine de la PS5 et la manière dont est perçue la chose en interne chez Naughty Dog :

À la fin d'une génération de consoles, vous ressentez toujours les contraintes. Vous avez toujours l'impression que vous essayez de repousser une série de murs et de trouver les petites fissures qui vous permettront d'aller un peu plus loin en termes de mémoire, de processeur ou de vitesse de disque dur. Le démarrage d'une nouvelle génération est un peu comme une lame à double tranchant. D'un côté, vous devez développer une nouvelle technologie pour un nouveau hardware et cela peut représenter un combat difficile. De l'autre, vous ressentez soudainement une liberté qui vous fait dire "oh mon dieu, nous pouvons respirer à nouveau ! Nous pouvons nous libérer de ces contraintes !" Et une des choses qui nous enthousiasme le plus (au sujet de la PS5), c'est le SSD et ce qu'il implique en termes de chargement quasiment invisible.



De notre côté, nous travaillons tellement à faire en sorte que vous ne voyez jamais d'écran de chargement une fois l'aventure lancée. Il y a tellement de travail effectué dans les coulisses en matière de design et de découpage des niveaux et tout ceci est invisible pour les joueurs. Ils ne voient jamais ce qui est fait.



Mais sachant que nous pourrons désormais charger les choses plus rapidement, cela signifie simplement que les designers n'ont pas à être aussi restreints vis-à-vis de leur manière de répartir les choses. Ou restreints dans notre manière de réfléchir aux choses, de choisir quand charger de nouveaux personnages. Je suis donc excité à l'idée de voir les portes qu'elle (la PS5) nous ouvre.

Naughty Dog étant un studio de Sony, il est logique que Neil Druckmann ait des choses positives à dire au sujet de la PS5. La structure des niveaux d'un jeu comme The Last of Us Part II montre en tout cas que les concepteurs et level designers de Naughty Dog pourront bénéficier d'une vitesse de chargement des fichiers accrues. Un éventuel The Last of us Part III pourrait par exemple gagner en ouverture de ses environnements grâce au SSD de la PS5.

Pour rappel, la PS5 est prévue pour la fin de cette année. The Last of Us Part II est quant à lui dès à présent disponible sur PS4.

Que pensez-vous des déclarations de Neil Druckmann au sujet de ce que permettra la PS5 aux développeurs de Naughty Dog ? À quels niveaux les jeux du studio sur PS5 seront-ils différents de ceux proposés sur PS4 selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.