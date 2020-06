VALORANT : Un nouvel agent annoncé, 6 seront ajoutés chaque année

L'executive producer de VALORANT, Anna Donlon, a dévoilé les prochaines nouveautés et changements qui sont prévus dans les prochains mois pour le FPS de Riot.

Un agent prévu pour tous les deux mois, six battle pass par an... De nouvelles informations ont été données concernant les plans de Riot pour son nouveau jeu, qui nourrit de grandes ambitions. Aucune n'a été donnée sur sa scène eSport, néanmoins.

Dans cette vidéo, Anna Donlon explique donc que, en premier lieu, des changements rendant plus confortable l'expérience de jeu seraient la priorité pour ces prochains mois. On peut penser à l'amélioration de son logiciel anti-triche Vanguard, ou encore celle du mode Spectateur et la création d'un leaderboard pour les joueurs de haut niveau.

Ensuite, elle a détaillé le planning de Riot Games pour son FPS. Pour les premières années du jeu, chaque "Épisode" durera six mois, à raison donc de deux épisodes par an seulement. Mais ils se divisent aussi en trois actes, chaque acte marquant la sortie d'un nouvel agent, soit tous les deux mois. À la fin de 2020, trois agents en tout pourraient donc être ajoutés à VALORANT, et six en 2021. La silhouette du prochain agent, qui arriverait cet été, a aussi été dévoilée.

Une mise à jour significative sur le jeu, avec par exemple une nouvelle carte et mode de jeu, ainsi qu'un rééquilibrage important, sera attendue pour la sortie du prochain Épisode en fin d'année 2020, ou début 2021.

Autant dire que Riot Games ne lésinera pas sur l'ajout de contenu pour garder sa communauté. L'équilibrage sera un véritable défi pour l'équipe, puisque chaque agent bouleverse la stratégie globale du jeu... mais l'éditeur a déjà prouvé son efficacité à ce sujet avec League of Legends, qui compte aujourd'hui plus de 130 champions, en plus des items et runes qui ont aussi un impact sur la meta.

Maintenant, on s'attend à obtenir plus d'informations sur ce mystérieux agent très prochainement !

VALORANT est disponible sur PC.