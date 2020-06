Nintendo Switch : The Friends of Ringo Ishikawa aura une version boîte

The Friends of Ringo Ishikawa n'a pas fait l'unanimité auprès de la critique. Mais il a cependant réussi à obtenir un succès d'estime chez les utilisateurs de Nintendo Switch. Et ce dernier a été suffisamment important pour justifier la sortie d'une version boîte du jeu.

Limited Run Games a récemment annoncé que The Friends of Ringo Ishikawa aura prochainement le droit à une version boîte sur Nintendo Switch. Malheureusement pour les personnes intéressées, cette version physique n'a pas encore de date de sortie précise.

The Friends of Ringo Ishikawa est décrit comme un "Beat 'em All existentiel" dans lequel le joueur accompagne Ringo Ishikawa, un jeune délinquant dans sa dernière année de lycée. Ce dernier peut/doit aller en cours, retrouver ses amis, s'entraîner, explorer sa ville et même jouer à des mini-jeux. Tout au long de l'aventure, le joueur n'est pas tenu par la main, à lui de gérer les choses comme il le souhaite.

Pour les curieux qui ne souhaitent pas attendre la sortie de cette version boîte, The Friends of Ringo Ishikawa est disponible sur l'eShop de la Switch ainsi que sur PC (Steam).