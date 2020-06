Tales of Monkey Island fait son retour sur Steam et GOG

Lors de la faillite de Telltale Games, de nombreux jeux avaient disparu des catalogues Steam et GOG. Eh bien bonne nouvelle, un monument est de retour, il s'agit ni plus ni moins que de Tales of Monkey Island.

Pour fêter son retour, sur les plateformes GOG et Steam, Tales of Monkey Island se présente avec une belle remise de 50% faisant passer le prix du jeu de 16,79 euros à 8,39 euros. C'est d'autant plus une bonne nouvelle qu'il s'agit du Tales of Monkey Island Complete Pack qui inclut chacun des chapitres.

L'occasion de retrouver un jeu de 2009 certes, mais qui demeure (dans son ensemble) encore aujourd'hui un véritable monument du Point'n Click qui a su faire rêver les ménagères ainsi que bon nombres d'entre nous.

Notons toutefois que la version en question est uniquement disponible en langue anglaise. En effet les sous-titres français ne sont pas présents. De quoi parfaire votre anglais, non ?