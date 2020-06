Bloodstained Curse of the Moon 2 déjà daté, avec du multijoueur

Un peu moins d'une semaine après avoir été révélée lors du New Game + Expo, la suite du spin-off rétro de Bloodstained : Ritual of the Night s'annonce comme disponible très bientôt.

C'est ce qui s'appelle ne pas traîner. Bloodstained Curse of the Moon 2 sera disponible dès le 10 juillet prochain sur PS4, Xbox one, Nintendo Switch et PC au prix de 14,99 euros. Ce deuxième volet conservera une réalisation façon NES, ainsi que la possibilité de changer de personnage à la volée et de choisir des chemins différents.



La dernière bande-annonce confirme qu'en plus des inédits Dominique, Robert et Hachi, Zangetsu retrouvera ses compagnons du premier volet : Myriam, Alfred et Gebel. Sept personnage jouables en tout...

Et vous pourrez en plus parcourir Bloodstained Curse of the Moon 2 en coopération locale. Une fonctionnalité plus qu'intéressante pour défoncer du démon en toute convivialité, mais aussi, on peut le voir, profiter de combinaisons de compétences pas piquées des hannetons. Bon, je retourne dormir dans mon cercueil, j'ai mis le réveil au 10 juillet.