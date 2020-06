SONDAGE. Que pensez-vous de The Last of Us Part II ?

Régulièrement, la rédaction de Gameblog décide d'arrêter de ne penser qu'à elle et se tourne vers vous en vous demandant votre opinion via un sondage ramenard. Aujourd'hui, on se tourne vers vous concernant The Last of Us Part II, sorti le 19 juin dernier sur PS4.

À voir aussi : TEST de The Last of Us Part II : L'époustouflante synthèse d'une génération

Le dernier Naughty Dog a déjà emporté une bonne partie de la rédaction. Thomas, Poufy et Plume essaient toujours de se remettre de l'expérience vécue, qui les a laissés hagards. Romain, Rami et Traz, eux, sont encore en plein dedans et vous imaginez bien que ce dernier n'en peut plus d'extase. Mais vous ? Oui, vous qui l'avez peut-être déjà terminé, êtes-vous aussi catégorique que nous pouvons l'être ?

Nous vous posons donc la question : "Que pensez-vous de The Last of Us Part II ?".

Nous invitons celles et ceux qui ONT le jeu et Y ONT JOUÉ à exprimer leur avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir leur voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, leur point de vue dans les commentaires du forum. N'oubliez pas que vous pouvez aussi noter le jeu sur sa fiche. Enfin, si vous souhaitez spoiler, pas question. Un canal de discussion est prévu sur notre Discord pour cela. Alors, pas ailleurs, merci de votre compréhension.