Tortues Ninja Mutant Madness : Un jeu nostalgique annoncé, première vidéo

Au fil du temps et des générations de machines, les Tortues Ninja ont eu le droit à à peu près tout en termes de qualité. Des excellents jeux comme Turtles in Time au très décevant des Mutants à Manhattan. Si le jeu dont il est question aujourd'hui ne renverra certainement pas aux glorieuses heures des Beat 'em All 16-bit, il pourrait malgré tout faire vibrer la corde nostalgique de certains.

À voir aussi : Tortues Ninja : Il recrée le générique dans... Mario Paint !

L'éditeur de jeux Kongregate vient d'annoncer la sortie en septembre prochain de Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Madness, un nouveau jeu mobile (iOS et Android) free-to-play tiré des aventures des quatres tortues d'enfer.

Et si le jeu risque de parler aux nostalgiques de l'époque où les Tortues Ninja étaient au sommet en termes de popularité, c'est parce qu'il se déroule dans l'univers de la série animée Tortues Ninja des années 80. En plus des quatre héros aux bandeaux colorés, ce nouveau jeu permet également d'incarner de nombreux personnages (gentils comme méchants) issus de ce cartoon. Et il sera possible d'apprendre de nouvelles techniques et capacités au fur et à mesure.

D'après les développeurs du jeu, le studio américain Synapse, cette nouvelle adaptation transporte les joueurs dans des lieux cultes de la série comme les rues de New York ou le Technodrome. Le premier artwork du jeu est disponible dans notre galerie ci-dessous.

À noter également que Mutant Madness proposera du jeu en PvP ainsi qu'un mode de gestion de la base des Tortues Ninja qui n'est pas sans rappeler Fallout Shelter. Voilà les fans de Raphael, Leornardo, Donatello et Michelangelo prévenus.

Comptez-vous laisser sa chance à TMNT Mutant Madness ? Pensez-vous que la licence Tortues Ninja a toujours du potentiel en matière de jeux vidéo ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.