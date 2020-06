Hideo Kojima planche-t-il déjà sur son prochain jeu ?

Après l'événement Konami et le développement et la sortie de Death Stranding, Hideo Kojima planche visiblement d'ores et déjà sur son prochain jeu, même si rien d'officiel n'a encore filtré jusqu'ici. Et c'est par le biais de Twitter que le créateur japonais s'est exprimé.

C'est donc via le réseau social à l'oiseau bleu que Hideo Kojima s'est exprimé pour la toute première fois sur ce qui pourrait s'apparenter à un éventuel nouveau projet de jeu vidéo,en parlant essentiellement de sa manière de procéder pour le lancer.

Et tout commence plutôt simplement :

Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U