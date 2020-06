Un boitier UV pour désinfecter votre smartphone

On le sait le smartphone est un véritable nid à microbes et pour cette raison il est conseillé de le nettoyer au moins une fois par jour à l'aide d'une lingette. La marque Zagg va plus loin en proposant un désinfectant UV.

Le système de lumière UV est radicale contre les virus et autres microbes. D'ailleurs beaucoup de pays asiatiques comme la Corée du Sud ont depuis le début de la crise sanitaire commencé à nettoyer les transports en commun à l'aide de cet astucieux (et coûteux) système.

Tout naturellement certains ont eu l'idée d'adapter cette technologie pour le nettoyage des smartphones comme la société Zagg et son Mophie UV Sanitizer. Il s'agit d'un boitier capable de nettoyer des téléphones allant jusqu'à 6,9 pouces. Ce même boitier permet aussi de recharger les téléphones via induction magnétique. Notons aussi qu'il est tout à fait possible de désinfecter d'autres objets comme vos clefs, vos écouteurs ou encore votre carte bleue (voir notre galerie).

Selon Zagg cette technologie permettrait de tuer 99,9% des bactéries de surface. Le Mophie UV Sanitize est disponible par ici pour 79 dollars.

PS : Il est actuellement en rupture de stock mais devrait revenir assez vite.