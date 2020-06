L'iPhone 12 directement livré avec un chargeur rapide 20W ?

RUMEUR. Il se pourrait bien que pour une fois le prochain iPhone soit directement fourni avec un chargeur rapide. Une "belle" avancée pour Apple si ceci se confirme.

À voir aussi : WWDC 2020 : Apple annonce iOS 14, toutes les nouveautés détaillées

Ça parait une évidence pour certains possesseurs de smartphone de marque concurrente, mais pour autant Apple n'a pas pour habitude de fournir des chargeurs rapides pour ses produits. Souvent le constructeur oblige l'acheteur à passer à la caisse et comme on le sait les accessoires du constructeur américain sont loin d'être donnés. C'est même souvent prohibitif.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW - Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

Si l'on en croit une récente publication de Mr-White sur Twitter, souvent bien informé, l'iPhone 12 serait d'office vendu avec un chargeur 20W. Soit 2W de plus que celui qui est livré avec l'iPhone 11 Pro (seul iPhone qui a droit "in the box" à son chargeur rapide).

Evidemment ça reste pour l'instant une rumeur mais ce changement ne semble pas non plus hors du commun.

[Via]