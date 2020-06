Auto-édité, Hitman 3 donne plus de détails

Ce jeudi 25 juin, IO Interactive a honoré son rendez-vous mensuel sur Twitch. Et c'est évidemment la prochaine vague de contrats de l'Agent 47 qui était à l'honneur de cette présentation.

Après l'événement PlayStation 5, on peut dire que l'on attendait davantage de précisions sur le dernier chapitre de la trilogie World of Assassination, à savoir Hitman 3. C'est exactement ce que nous avons eu grâce à Clemens Kocj et Travais Barbour, tous deux en lien avec la communauté de IO Interactive.

Première nouvelle, et d'importance : IO Interactive éditera Hitman 3. Ce n'est donc pas Warner, éditeur de Hitman 2 avec qui le partenariat avait été reconduit fin 2019, qui s'en chargera.

On sait aussi que ce sont six nouveaux lieux qui seront proposés au lancement pour l'Agent 47, à commencer par Dubaï, où vous pourrez grimper en haut de la Tour Burj Khalifa, plus haut gratte-ciel du monde mesurant 828 mètres. Comme on le savait déjà, les possesseurs des deux volets précédents pourront importer les niveaux, avec leur progression et leur inventaire débloqué.

"Plus sombre et plus mature" que les précédentes itérations, il proposera des cut scenes mais le gameplay sera parfaitement lié à la narration. Le cast a aussi été confirmé, David Bateson reprenant le rôle du tueur chauve, John Hopkins celui de Lucas Grey, Jane Perry celui de Diana Burnwood, Olivia Hall celui d'Isaura Barbe-Brown et Philip Rosch celui d'Arthur Edwards aka The Constant.

Hitman 3 arrivera en janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.