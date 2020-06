Xbox Games With Gold : Voici les jeux "gratuits" de Juillet 2020

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit.

Les jeux de juin étaient Shantae and the Pirate's Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! et Sine Mora. Vous avez eu le temps d'y jouer ? Parce qu'il faut déjà passer à autre chose. Eh oui, le temps file. Sinon, tant pis pour vous ! Les nouveaux jeux qui vont être offerts aux abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate arrivent.

En juillet 2020, les jeux "gratuits" sur Xbox One seront :

WRC 8 FIA World Rally Championship (59,99 €) : Disponible du 1er au 31 juillet sur Xbox One

Dunk Lords : Disponible du 16 juillet au 15 août sur Xbox One

Disponible du 16 juillet au 15 août sur Xbox One Saints Row 2 (9,99 € ) : Disponible du 1er au 15 juillet sur Xbox One & Xbox 360

Disponible du 1er au 15 juillet sur Xbox One & Xbox 360 Juju (14,99 €) : Disponible du 16 au 31 juillet sur Xbox One & Xbox 360

Les prix sont évidemment donnés à titre indicatif par Microsoft. Comme toujours, les membres Xbox Live Gold bénéficieront en exclusivité de ces jeux durant une durée limitée dans le cadre de Games with Gold.