Ken Levine (BioShock) parle de son prochain jeu et promet des "trucs bizarres"

Depuis la sortie de BioShock Infinite en 2013, Ken Levine s'est fait pour le moins discret. Et si les joueurs savent qu'il planche sur un nouveau jeu depuis plusieurs années, rien n'a pour l'instant été communiqué au sujet de ce dernier. C'est pourquoi les rares interventions du game designer ont de quoi attirer l'intention.

Ken Levine, le réalisateur et auteur de BioShock et BioShock Infinite, faisait partie des intervenants des conférences en ligne Gamelab diffusées hier. Au cours de sa conférence, il a été demandé à l'auteur s'il était impliqué dans la création du nouveau BioShock actuellement en développement. Ken Levine a expliqué que non, car il estime avoir dit ce qu'il avait à dire au sujet de BioShock et qu'il avait envie de faire quelque chose d'un peu différent. À propos de son nouveau jeu, en développement depuis plus de cinq ans, il a déclaré :

Je ne peux pas vraiment parler du nouveau jeu mais il y a des trucs bizarres dedans. Je pense que si votre jeu ne fait pas dire aux gens "ça a l'air un peu dingue," cela veut dire que vous ne vous êtes pas assez approchés de la limite. Étant donné que les grands trucs existent à la limite entre ce qui est"excessif" et ce qui est "passable," vous devez parfois dépasser les limites et faire quelque chose de choquant et ridicule avant de revenir un peu en arrière.



Si vous n'allez pas jusqu'au choquant et ridicule, vous n'avez aucune idée d'où se trouve la limite. Vous devez donc parfois venir au studio, et dire des trucs aux gens qui vont les faire, qui vous regardent comme si vous étiez dingue, afin de pouvoir ensuite faire un peu marche arrière et revenir à quelque chose que vous pouvez bel et bien réaliser.

Irrational Games, le studio derrière BioShock Infinite a officiellement fermé ses portes en 2014 avant d'être transformé en Ghost Story Games, un studio d'une envergure moindre (à en croire le site officiel du studio, l'équipe de GSG est actuellement composée d'une trentaine de personnes) se focalisant sur les jeux narratifs. Ghost Story Games se décrit par ailleurs de cette manière :

(Studio) fondé par douze anciens développeurs d'Irrational Games, notre mission est simple : créer des jeux immersif et portés par leur histoire destinés à des gens qui aiment les jeux qui attendent quelque chose d'eux.



Même si nous croyons que nos nouveaux jeux intéresseront fortement les fans de BioShock, notre nouvelle manière de nous concentrer nous permet de concevoir des expériences dans lesquelles le gameplay est aussi difficile que les histoires.

Ken Levine évoque son nouveau jeu de temps à autres depuis plus de cinq ans, mais ce dernier n'a toujours pas été annoncé officiellement et rien ne permet de savoir quand 2K le dévoilera. Le créateur a pour l'instant simplement indiqué qu'il s'agira d'un jeu se déroulant dans un univers de science-fiction.

Êtes-vous du même avis que Ken Levine concernant ce que doivent proposer les jeux ? Son prochain jeu fait-il partie de ceux que vous attendez ? Auriez-vous préféré qu'il continue à travailler sur BioShock ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.