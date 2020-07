Journey to the Savage Planet atterrit sur Switch à la Fnac

Marre de votre job, marre de votre ville, marre de la Terre, tout simplement ? Journey to the Savage Planet est la solution qu'il vous faut pour changer d'air et faire partie d'un programme qui va vous faire découvrir un autre monde !

Avec Journey to the Savage Planet, disponible sur Nintendo Switch à la Fnac, embarquez à bord de votre navette spatiale et devenez un aventurier, un explorateur, un pionnier ! Vous êtes une recrue de Kindred Aerospace et vous avez pour mission de vous rendre sur la planète ARY-26 et découvrir si elle peut être habitée par l'homme ! Vous n'avez pas d'expérience ? Pas de problème.

En vue de répertorier la faune et la flore locale, et accessoirement de survivre, accessoirement, Kindred Aerospace a mis à votre disposition toute une panoplie d'outils indispensables à votre épanouissement, comme un pistolet laser et une imprimante 3D fort utile qui accueillera volontiers les déchets pour les recycler en objets merveilleux.

Un monde de mystères et de découvertes vous attend avec Journey to the Savage Planet. Et l'expérience peut même être partagée grâce au jeu en coopération. Un job de rêve avec un ami, que demander de plus ?