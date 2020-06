Biomutant montre le bout de sa truffe avec 9 minutes de gameplay

Après une absence de quasiment un an des radars, le RPG-action Biomutant se montre via une une vidéo de 9 minutes dans laquelle le renard teigneux enchaîne les mandales.

Il avait fait de l'oeil à Plume, Joniwan et à votre serviteur, voilà que Biomutant décide finalement de montrer ses mutants biologiques après de très long mois d'absence. Dans la vidéo ci-dessus on peut notamment découvrir plus en profondeur l'univers du jeu.

Mais on peut surtout y voir du gameplay pur et dur. On notera par exemple que le système de customisation très important dans le jeu a encore évolué depuis la dernière fois. Admirez aussi la beauté chatoyante des décors et globalement aussi la belle direction artistique que le jeu propose.

Biomutant est prévu sur PC, PS4 et Xbox One. Il n'a toujours pas de date de sortie.