Acer présente ses Predator Triton 300 et ses Nitro 7, pour joueurs et créatifs

En marge de la conférence ACER nous avons eu l'opportunité d'assister à une présentation des divers produits à venir. Parmi eux, la gamme gaming Triton pour joueurs et créatifs et la gamme Nitro qui souhaite proposer un bon rapport qualité / prix pour le gaming. Sûrement la plus intéressante des deux.

Si les deux valent le coup d'oeil (voir notre galerie) selon nous le plus intéressant produit des deux est le Nitro 7 qui a la particularité de vouloir proposer un rapport qualité/performance/prix intéressant. Attendu pour la rentrée de septembre, ceux-ci permettent notamment de profiter de processeurs Intel Core H de dixième génération.

Avec la possibilité selon les options d'accompagner le tout avec 32 Go de RAM DDR4 2933 MHz et une Nvidia RTX 2060. Ce qui est un bon point d'appui pour le jeu en Full HD/60 FPS sans se brider. Ils incorporent aussi jusqu'à trois slots pour SSD M.2, de quoi voir venir côté stockage.

Le 1080p se laisse profiter via une dalle IPS de 15,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Et là où ça devient intéressant c'est que le prix débute à 1300 euros. Ce qui est tout de même très rare pour ce type de machine.

Pradator Triton 300

Cette fois nous ne sommes plus sur un laptop gaming pur mais plus sur un hybride qui se destine aussi aux créatifs. Cela vient du fait qu'Acer s'est notamment rendu compte qu'une partie de la clientèle de la gamme Predator n'était même pas joueuse mais bel et bien créative.

Cela se retrouve notamment dans son format assez fin (19,9 mm) et son poids de 2,1 kg. Nous sommes sur un vrai portable et non pas un transportable comme c'est le cas avec le Nitro. Visiblement pas d'Intel i9 au programme mais de l'Intel i7 de dixième génération là aussi avec pour faire la paire des Nvidia RTX 2070 format Max-Q (d'où la relative finesse du produit).

L'écran est forcément aussi supérieur ici avec toujours du Full HD mais avec une fréquence de rafraîchissement à 240 Hz pour une luminance de 300 nits. Comme le Nitro, il embarque aussi 3 emplacements pour SSD M.2.

Par contre niveau prix on rentre dans une gamme supérieure et un tarif qui débute à 1699 euros.