Phil Spencer commente la conférence PS5 et évoque l'événement Xbox de juillet

Depuis la diffusion des premières informations concernant la PS5, Phil Spencer a régulièrement commenté les annonces et déclarations faites par Sony. Cette fois, le grand patron de Xbox est revenu sur la première "conférence" de présentation de la PS5 et de ses jeux.

Phil Spencer était hier l'invité de la conférence virtuelle Gamelab. Au cours de cette dernière, le responsable de tout ce qui touche à Xbox au sein de Microsoft s'est exprimé au sujet de l'événement de présentation de la PS5 d'il y a deux semaines. Et officiellement, ce dernier ne l'a pas inquiété :

Honnêtement, j'étais confiant après le show (de Sony). Je pense que les avantages que nous avons construits en termes de hardware se dévoileront plus nous parlerons de nos jeux, de framerates ainsi que d'autres choses. Je suis confiant vis-à-vis de juillet et du gameplay que nous montrerons à ce moment là. [...] Sony a fait un excellent travail lors de son événement. [...]



Je dirai également qu'en tant que gamer, je suis content de nous (Microsoft et Sony, ndlr) voir en concurrence directe. Je pense que la concurrence mène à de meilleures issues pour les deux sociétés, et j'adore ça. Nos équipes travaillent dur pour préparer notre line-up de juillet. Nous avons pris en compte les retours concernant notre dernier événement (le Inside Xbox de mai dernier, ndlr) et les gens vont être très contents de ce que nous montrerons en juillet.

La sérénité semble donc de mise du côté de chez Microsoft. En ce qui concerne les retours des joueurs à propos du dernier Inside Xbox, il est possible de noter que Phil Spencer a fait un peu d'autodérision sur Twitter au sujet de la qualité d'image de certaines interventions face caméra :

We are still waiting for @aarongreenberg to get a new webcam before we start....kidding, no Greenie webcams in the July show.