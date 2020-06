Mafia Definitive Edition : Hangar 13 parle des changements et leçons tirées de Mafia 3

La restauration de Mafia est depuis son annonce un projet qui enthousiasme les fans de la première heure, devenus carrément extatiques depuis la bande-annonce diffusée lors du PC Gaming Show. Mais au-delà de la plastique, à quels changements faut-il s'attendre ?

Les développeurs l'ont déjà indiqué. Outre une refonte graphique, il y aura un gameplay enrichi et quelques ravalements dans le scénario et la mise en scène de Mafia : Definitive Edition. Haden Blackman, président et directeur créatif de Hangar 13, a décrit à nos confrères d'US Gamer comment le jeu de 2002 allait évoluer pour se révéler plus moderne, mais en restant fidèle à ses racines.

Ainsi la difficulté de l'original, qui faisait partie de son charme selon ses mots, sera conservée. Avec possibilité de toucher à certains paramètres histoire de ne pas se couper des nouveaux joueurs. Concernant la conduite, qui permettra de se lancer dans les rues de Lost Heaven dans davantage de véhicules, là aussi, Mafia : Definitive Edition laissera retrouver les sensations d'antan ou sera montrera plus accessible. Pour ce qui est de ne pas respecter la circulation, certaines fonctionnalités autoriseront à ne pas voir la maréchaussée vous filer le train pour n'importe quoi.

Les fusillades seront plus proches de celles de Mafia III et de son système de couverture, tout en marquant une différence nette entre Lincoln Clay et Tommy Angelo, ce dernier n'étant pas un militaire de formation mais un chauffeur de taxi.

En ce qui concerne l'histoire, réaménagée, les changements apportés ne sont pas tous détaillés, mais Blackman assure que Sarah, dont Tommy est épris, aura une place plus importante.

Enfin, le développeur explique que les critiques à l'égard le redondance des missions annexes de Mafia III, dont le moteur est utilisé pour cette nouvelle version, ont été entendues. C'est même un des points sur lesquels s'est concentré Hangar 13, Blackman insistant pour que tout ait du sens, dans l'esprit de l'original et peu répétitif.

C'est tout ce que les fans espèrent, bien entendu, pour ce Mafia : Definitive Edition qui sortira le 28 août prochain sur PS4, Xbox One et PC.