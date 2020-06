Sam Barlow (Her Story, Telling Lies) tease son prochain jeu, Project A

Voilà cinq ans, un ancien de Climax ayant travaillé sur Silent Hill : Origins et Silent Hill : Shattered Memories publiait de manière indépendante un jeu en Full Motion Video rapidement devenu culte aux yeux qui l'ont croisé. Pour cet anniversaire, il n'a pas fait les choses à moitié.

En fait, il a fait moins que la moitié. Le britannique Sam Barlow, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a voulu fêter Her Story à sa façon.

Today is the 5TH ANNIVERSARY of Her Story, the game that changed my life and healed the rift between video games & videogames.



To celebrate, we're teasing our next project and you can WISHLIST on @Steam right now! https://t.co/kZlgy1E4AP - Sam Barlow (@mrsambarlow) June 24, 2020

Aujourd'hui, c'est le cinquième anniversaire de Her Story, le jeu qui a changé ma vie et rempli le fossé entre les jeux vidéos et les jeux vidéo. En guise de célébration, nous teasons notre prochain projet et vous pouvez l'ajouter à votre wishlist Steam maintenant !

Comme vous devez le voir en allant sur Steam, ce Project A qui devrait une fois encore être un jeu d'aventure en FMV, conçu par Barlow avec Half Mermaid, qui édite, est assez joueur. La boutique de Valve a en effet autorisé que des caractères entiers soient cachés dans la description. Même chose pour la date. L'astuce, c'est que plus il y aura de personnes l'ajoutant à leur liste de souhait, moins il y aura de surface cachée.

En attendant que le voile soit définitivement levé, il faut se contenter de trois vidéos, compilées ci-dessus : le serpent correspondant à l'année 1968 et attaché au terme "Gothic", le feu à 1977 et à "New York, New York", la pair de jambes sortant de l'eau à 1999 avec "Pop☆Star". Une année 2022, parle quant à elle de Concordance sur la page de Half-Mermaid.

Ajoutez à cela quelques images tout aussi énigmatiques (voir notre galerie d'images ci-dessous) montrant un masque, une fenêtre, un pistolet, miroir et des lèvres, et hormis un remake de Meurtres à Venise de Cobra Soft, je ne vois absolument pas. Alors autant rendre les armes et laisser le dernier mot à Barlow, sur une pointe d'humour.

We don't have babies on beaches, but we will do our best to tell you exactly what this game is whilst also making you go 'wtf even is this game???' We're aiming to share without spoiling as we develop this huge thing - Sam Barlow (@mrsambarlow) June 24, 2020

Nous n'avons pas de bébés sur des plages, mais nous ferons de notre mieux pour vous dire exactement ce qu'est ce jeu tout en vous faisant vous interroger. Nous prévoyons partager sans spoiler durant le développement de ce gros projet.

Et là tout est dit.