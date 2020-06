Xbox Series X : Microsoft donne des nouvelles de l'événement de juillet

Depuis le Inside Xbox consacré aux premières images de "gameplay" des jeux Xbox Series X, la communication autour de la nouvelle console de Microsoft s'est faite relativement discrète. Microsoft ayant promis un nouvel événement en juillet, les joueurs attendent logiquement des nouvelles de ce dernier.

Un peu plus tôt aujourd'hui, Aaron Greenberg de Microsoft a été interrogé sur Twitter au sujet de la date précise de l'événement Xbox de juillet prochain. Malheureusement, le responsable du marketing des jeux chez Xbox n'a pas pu communiquer cette date.

Il a malgré tout donné quelques nouvelles de l'organisation de la "conférence" :

Team working hard on it, good content review today in fact with the big boss. We will share more details when all is locked. Kindly ask for patience in the meantime. 🙏🏻💚🙅🏼‍♂️