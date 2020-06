New World : Le MMO dévoile en vidéo son système de craft et de progression

Se présentant comme le gros MMORPG à venir, New World en dit plus cette semaine sur son système de craft et de progression des personnages. Car que serait un MMO sans craft ?

Amazon souhaite pousser un maximum son MMORPG New World et prouver à son public qu'il compte bien reprendre ce qui fait le charme du genre. La vidéo du jour s'attarde donc sur le craft, omniprésent et essentiel dans ce type de jeu. On peut en voir aussi un peu plus sur le système de progression et de skills des personnages.

Notons au passage que la vidéo permet également de voir certaines phases de gameplay et notamment la finesse des environnements.

New World va proposer une phase de bêta fermée le 23 juillet prochain et il est prévu pour sortir sur PC le 25 août 2020.