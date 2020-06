L'Oculus Go tire sa révérence et ne sera bientôt plus commercialisé

Une page se tourne dans le monde de la réalité virtuelle. Facebook va officiellement abandonner son casque VR d'entrée de gamme et autonome.

D'ici la fin de l'année, Facebook va mettre fin à la commercialisation de l'Oculus Go. Il y aura toutefois un suivi logiciel en termes de mise à jour jusqu'à 2022 pour ne pas léser les propriétaires.

Comme révélé par le communiqué de la firme, il ne sera plus possible d'ajouter de nouvelles applications au casque à partir du 4 décembre 2020 et le 18 décembre sera l'ultime date pour l'ajout des dernières créations sur le Store. Facebook se concentrera désormais sur les Oculus Quest et Rift qui connaissent un joli succès.

L'Oculus Go fut l'un des premiers casques autonomes du marché PC, avec, cerise sur la gâteau, un tarif "abordable" avec une tarification de 220 euros. C'est d'ailleurs un casque assez prisé par le milieu de l'entreprise qui peut se fournir en réalité virtuelle à moindre coût. On se souvient de l'entreprise Walmart qui avait acheté une dizaine de milliers de casques pour former son personnel.

