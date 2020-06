Le Seigneur des Anneaux : Une démo à un million de dollars pour un projet refusé révélée

TT Games est une société principalement connue pour son travail effectué sur les (très) nombreux jeux LEGO. Au cours de son histoire, le studio britannique a cependant eu des envies d'autre chose. Il lui est arrivé d'essayer d'obtenir d'autres projets et il s'est donné les moyens pour y arriver. Sans succès.

La révélation du jour vient de la chaîne YouTube de Jon Burton, fondateur du studio Travellers Tales, devenu depuis TT Games. Sur cette dernière, l'Anglais a pris l'habitude de partager des anecdotes sur sa carrière et dévoiler des démos et autres bêtas de jeux sur lesquels il a travaillé au fil du temps. Et cette fois, il a décidé de dévoiler une démo pour un jeu Le Seigneur des Anneaux que son studio et lui ont pitché à Warner Bros., Peter Jackson et Guillermo del Torro.

Juste après l'annonce de la sortie de films tirés du Hobbit, Jon Burton a voulu proposer un jeu réaliste reprenant la trame des films au studio américain. Ce dernier a accepté et lui a laissé plusieurs mois pour concevoir avec son studio une démo à présenter à Peter Jackson et Guillermo del Toro (ce dernier était initialement lié aux films Le Hobbit). Pour effectuer son pitch, Jon Burton a décidé de reprendre des scènes du Seigneur des Anneaux. Et comme l'explique l'ancien patron de TT Games (il est producteur au sein de Warner Bros.), les choses ont été beaucoup trop loin.

En effet, la démo (réalisée sur Xbox 360) a fini par comprendre quatre niveaux jouables complets (avec des phases de gameplay différentes) et cinq démos techniques supplémentaires. Jon Burton explique que les choses ont pris une telle ampleur que la démo a coûté plus d'un million de dollars à produire. Le développeur raconte qu'une fois la démo prête, il s'est rendu en Nouvelle-Zélande (deux jours) pour présenter son concept à Peter Jackson et Guillermo del Toro. Les deux cinéastes ont selon lui apprécié sa présentation et donné le feu vert au projet. Les choses ont cependant coincé du côté de Warner qui ne voulait pas d'un jeu reprenant les scènes du film mais d'une aventure se déroulant en parallèle à ce qui est raconté dans les longs métrages. C'est ainsi que ce projet est mort malgré une facture à sept chiffres.

À noter que Jon Burton a demandé aux internautes s'ils aimeraient qu'il diffuse une vidéo montrant le gameplay complet de cette démo. Il n'est donc pas impossible que cette dernière fasse à nouveau parler d'elle prochainement.

Que vous inspire cette histoire ? Auriez-vous aimé que sorte un tel jeu ? Préférez-vous que les jeux tirés de films reprennent les histoires de ces dernières ou racontent des histoires qui se déroulent dans le même univers en parallèle ? Donnez-nous votre amis dans les commentaires ci-dessous.