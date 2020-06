Bloodstained Curse of the Moon 2 annoncé par Koji Igarashi

Bloodstained : Ritual of the Night, qui a été adopté par plus d'un million de personnes, avait été précédé par un jeu de plus petite envergure, volontairement rétro. Et à la surprise générale, IGA a surgi durant le New Game + Expo pour annoncer une suite à ce Bloodstained : Curse of the Moon.

On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, pas trop. Car si l'idée de Bloodstained Curse of the Moon 2 reste la même que pour l'excellent premier épisode, certains plans ont changé. Ainsi, il est toujours question d'action et de plate-forme façon 8 bits/Castlevania III avec des boss occupant tout l'écran. Mais on ne retrouve pas les même acteurs.

Zangetsu et son sabre rempilent pour démonter du démon, sauf qu'il sera cette fois accompagné de Dominique, une exorciste armée d'une lance, Robert, un artilleur, et Hachi, un Corgi (!) dirigeant une impressionnante armure magique.

Le peu que l'on voit, en faisant abstraction de la voix off effrayante, permet de discerner un jeu plein de pêche et à la B.O. déjà entêtante. Mais pour en être certain, il faudra attendre la sortie sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Et quand ? Bientôt, nous dit-on. Vive la précision.