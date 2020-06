Chris Avellone accusé de harcèlement et agressions sexuelles, plusieurs studios prennent leurs distances

Ce samedi 20 juin des accusations graves ont été lancées sur Twitter concernant l'un des scénaristes les plus réputés de l'industrie vidéoludique. Chris Avellone est désormais lâché par plusieurs de ses partenaires.

Le "thread" se veut très précis sur les agissements dont Chris Avellone se serait rendu coupable entre 2013 et 2015 et plus tard entre 2017 et 2018. Le vétéran de 48 ans, cofondateur d'Obsidian, qui a signé les scénarios de nombreux RPGs à succès, aurait eu pour habitude de gestes déplacés, et de saouler intentionnellement plusieurs jeunes femmes avec lesquelles il était lié professionnellement, cela dans l'intention d'abuser d'elles.

Les différentes histoires décrivant un prédateur sexuel, sont également appuyées par des échanges insistants à caractère sexuels, avec abus de position.

Chris Avellone, qui n'a pas commenté le fil en question, a depuis présenté des excuses publiques à Jackie Izawa, community manager de Rooster Teeth :

@GeekyFriedRice I should have been better, and I apologize. - Chris Avellone (@ChrisAvellone) June 20, 2020

J'aurais dû être une meilleure personne, et je m'excuse.

Ce lundi 22 juin, trois studios de développement avec lesquels il collabore ont réagi officiellement. D'abord Techland, pour qui il a travaillé sur Dying Light 2 :

Here's the statement regarding our cooperation with Chris Avellone: pic.twitter.com/ozLXZdVPZw - Techland (@TechlandGames) June 22, 2020

Nous traitons les problèmes de harcèlement sexuel et d'irrespect avec le plus grand soin, et ne tolérons absolument pas de tels comportements - que cela soit pour nos employés en interne ou nos consultants, dont Chris. Voilà pourquoi nous avons, avec Chris Avellone, décidé de mettre fin à notre collaboration.

Concernant Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2, Paradox s'est également exprimé :

Chris Avellone a travaillé brièvement avec les scénaristes de Bloodlines 2 au début du développement. Par le biais d'un processus de création itératif, aucune de ses contributions ne se retrouvera dans le jeu que Hardsuit Labs continue de développer.

Enfin, le studio espagnol Gato Salvaje a aussi réagi :

The team here at Gato Salvaje spent the past few days reading the stories shared online and reflecting. We have prepared the following statement with regards to the allegations made against Chris Avellone. pic.twitter.com/GTPjJcXfOs - Gato Studio (@GatoStudioGames) June 22, 2020

Chris Avellone n'est plus associé à Gato Salvaje et au projet The Waylanders.



Chris était en contrat pour le design de The Waylanders. Celui-ci s'est terminé la semaine dernière. Le contenu qu'il a produit sera évalué durant le développement.



Gato Salvaje et l'équipe de The Waylanders prennent les problèmes de comportement abusif avec beaucoup de sérieux, et refuse ce genre d'attitudes dont il a été accusé dans les histoires partagées durant le week-end.

On se souvient qu'il y a un peu moins d'un an, ce sont Jeremy Soule, compositeur de The Elder Scrolls V : Skyrim, et Alec Holowka, co-créateur de Night in the Woods, qui avaient eux aussi été accusés de comportements toxiques. Le dernier cité s'était donné la mort quelques jours plus tard.

