Torchlight III : Notre interview de Max Shaefer, directeur du studio Echtra Games et l'un des papas de Diablo

En parallèle de notre preview de Torchlight III (déjà en ligne) nous avons eu l'occasion d'interviewer Max Shaefer qui n'est autre que l'un des papas de Diablo et directeur du studio CEO Echtra Games derrière ce nouvel épisode de la saga Torchlight. Nous avons évidemment pu lui poser quelques questions (qui fâchent ?).

Comment avez-vous passé le flambeau avec Runic Games ? Est-il difficile de développer comme ça un troisième épisode pour une licence ?

Max Shaefer : Runic Games a réalisé un travail exceptionnel sur Torchlight I et Torchlight II, aussi nous avons la lourde responsabilité d'être à la hauteur de leurs efforts. Ça a été difficile de tout reprendre à zéro avec une nouvelle équipe. Mais nous avons rassemblé quelques membres de l'équipe Runic, des anciens de l'équipe Diablo II, et tout un tas de personnes de talent venus de partout dans l'industrie. Nous devons également prendre en compte les grandes attentes des fans de la série. Ils veulent tout à la fois la même chose, mais plus, mieux et différent. Il est difficile de faire plaisir à tout le monde, mais nous allons faire tout notre possible !

Combien de temps souhaitez-vous garder le jeu en accès anticipé ? Allez-vous publier une feuille de route ?

Max Schaefer : Pour nous, l'accès anticipé n'est pas qu'une simple étiquette. Nous le considérons très sérieusement comme une opportunité de travailler avec notre communauté pour changer les choses, ajuster nos plans, et rassembler des retours. La réponse par défaut est que nous publierons quand le jeu sera prêt. Nous sommes actifs sur notre Discord (Play Torchlight), et communiquons régulièrement avec notre ressource la plus précieuse, nos joueurs, afin de faire tout ce qu'il faut pour rendre le jeu exceptionnel. Notre feuille de route n'est actuellement pas à jour, mais nous espérons en avoir une plus détaillée quand ceci sera publié. Nous désirons garder une communication ouverte avec notre communauté concernant nos plans et nos réponses à leurs retours

Pourquoi une connexion internet est-elle requise ? Beaucoup s'en sont plaints. Allez-vous ajouter un mode hors ligne ? Ou le jeu est-il conçu pour être seulement en ligne ?

Max Schaefer : Nous offrirons un mode solo et hors ligne à la sortie du jeu. La raison pour laquelle nous procédons ainsi pour le moment est parce que c'est un accès anticipé, nous avons donc besoin de voir ce que les joueurs font, pour recenser et résoudre les bugs et les crashs, et pour leur répondre. Si tout le monde jouait en mode solo et hors ligne nous n'apprendrions rien.

Pouvons-nous nous attendre à un bestiaire plus étoffé à la sortie ?

Max Schaefer : Nous produisons toujours toutes sortes de nouveaux contenus. En ce moment nous travaillons à la sortie du troisième acte, qui apportera tout un tas de nouvelles zones de jeu et de monstres à combattre, ainsi que notre système de endgame et des ajustements sur tout le contenu déjà existant. Nous préparons une période d'accès anticipé très active et productive avant la sortie. Nous avons déjà commencé la production de nouveau contenu pour des sorties ultérieures.

Apporterez-vous plus de modes de difficulté avec différents rangs ? Comme dans Diablo III par exemple.

Max Schaefer : Nous avons cinq niveaux de difficulté pour l'instant. Nous les ajustons constamment. Chaque joueur dispose d'un badge lui permettant d'afficher son niveau de difficulté, et nous souhaitons explorer différents moyens pour les joueurs de témoigner de leurs exploits.