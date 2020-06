Earth Defense Force 6 s'annonce officiellement pour 2021, premières images marronnasses

À en croire les nombreuses oeuvres de fiction qui tentent de jouer la carte de l'anticipation, l'humanité ne semble pas destinée à profiter d'une certaine forme de répit : bien occupée à lutter contre un virus couronné (de succès) en 2020, elle doit s'attendre à lutter une fois de plus contre une menace insectoïde venue du ciel...

Après nous avoir proposé un spin-off en 2019 avec l'épisode Iron Rain, l'éditeur D3 vient de mettre en ligne un site officiel consacré à Earth Defense Force 6, numéroté en bonne et due forme, et déjà annoncé pour 2021.

Comme en attestent les premières images disponibles dans notre galerie du même nom, il faudra une nouvelle fois composer avec un TPS qui assume plus que jamais son côté série B (sinon Z) et son envie de ne jamais afficher une plastique bien dans son époque, et parvient même à faire passer le cinquième épisode pour un festival de couleurs au vu du camaïeu de marrons qui s'offre pour le moment à nos yeux.

Si les araignées géantes et autres frelons asiatiques de l'hyper-espace ne vous donnent pas des sueurs froides, vous pouvez d'ores et déjà attendre la sortie d'Earth Defense Force 6, prévue en 2021, sans plus de précisions.

Que pensez-vous de ces premières images ? Êtes-vous satisfaits à l'idée de retrouver un nouvel épisode numéroté ? Faites-nous part de vos avis arachnophiles dans les commentaires ci-dessous.