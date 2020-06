Ready at Dawn : Le studio de Lone Echo et The Order 1887 appartient désormais à Facebook

Changer d'air, cela fait souvent du bien au corps et à l'esprit : multipliant les expériences et les partenaires, le studio californien Ready at Dawn aura roulé sa bosse sur des plate-formes aussi variées que la PSP, la Wii, ou encore la PlayStation 4, avec le très commenté The Order : 1886.

À voir aussi : VR le Futur 95 : Un jeu PS5 VR, SW Squadrons, Pistol Whip... L'émission 100% Réalité Virtuelle !

Mais alors que le studio fondé en 2003 s'apprête à atteindre la majorité, il semble avoir trouvé un port d'attache durable, puisque Facebook a officialisé il y a quelques heures son rachat, l'intégrant ainsi aux Oculus Studios, aux côtés de Beat Games ou Sanzaru Games.

Actuellement en plein développement de Lone Echo II, et après avoir réalisé trois titres exclusifs au casque de réalité virtuelle Oculus Rift, le rachat tomberait presque sous le sens, comme l'explique le communiqué :

Ready at Dawn est un studio confirmé, qui a par le passé développé des jeux pour de nombreuses plate-formes, et fait office de pionnier dans la réalité virtuelle. Tous leurs jeux pensés pour l'Oculus Rift depuis 2017 portent la marque de fabrique du studio : des déplacements en impesanteur, et une cinématique inversée du corps.

Si Facebook se garde bien de parler d'autres projets que celui déjà annoncé de longue date, l'ex-entreprise de Palmer Lucky désormais possédée par l'un des éventuels futurs maîtres du monde nous annonce des lendemains qui chantent pour les amateurs casqués de réalité virtuelle :

Ready at Dawn continuera à construire des expériences incroyables en tant que studio indépendant au sein de nos bureau d'Irvine et Portland, avec le soutien de Facebook et des équipes d'Oculus Studios. Ready at Dawn prépare des choses très excitantes pour leurs futurs jeux, mais nous ne sommes pas prêts à partager de plus amples détails pour le moment.

Après s'être essayé à de nombreux genres, les anciens de Naughty Dog semblent donc avoir trouvé leur voie, et il nous tarde de découvrir ce que les cerveaux en apesanteur de Ru Weerasuriya, Andrea Pessino et Didier Malenfant nous réservent à l'avenir.

Quant à The Order 1887...