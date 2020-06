Electronic Arts revient sur les fonctionnalités next-gen, demandes des joueurs, cross-play

Si l'événement n'aura sans doute pas changé la face du monde, l'EA Play Live aura été l'occasion de préciser la stratégie de l'ogre américain pour les années à venir, entre portages bien plus systématiques et retour d'anciennes gloires espérées de longue date.

Le show dématérialisé d'Electronic Arts aura en effet commencé par annoncer des portages PC comme s'il en pleuvait, non sans teaser quelques sorties sur Switch de récents cartons, à l'instar d'Apex Legends. La stratégie d'ouverture multi-plateformes est aujourd'hui confirmée par la responsable des studios Laura Miele, qui s'est longuement entretenue avec nos confères de Games Industry :

Nous voulons que les joueurs puissent jouer à nos jeux où ils le souhaitent, c'est pourquoi nous proposons plus de jeux sur plus de plates-formes, notamment Stadia, Steam, la Switch et l'Epic Game Store. Nous avons également fait un gros effort sur le cross-play, car nous savons qu'une motivation fondamentale dans les jeux en ligne est de pouvoir retrouver ses amis et sa famille, qui peuvent choisir de jouer sur une console ou une plate-forme différente. L'écosystème dans lequel nous évoluons a changé pour le mieux, et nous voulons être partout où les joueurs sont.



Le changement majeur que nous avons constaté dans notre industrie est que le matériel n'est plus un obstacle au sein de la communauté des joueurs, et nous sommes en accord avec cette nouvelle approche.

Mais parce que l'ouverture d'Electronic Arts vers le cross-play ne doit pas faire oublier aux joueurs l'arrivée de nouvelles (et supposément coûteuses machines), Miele met en avant l'apport technologique des futures PlayStation 5 et autres volumineuses Xbox Series X :

Historiquement, les transitions de consoles ont été ponctuées par une fidélité graphique accrue et cela n'a pas changé : cette prochaine génération opérera certainement un saut visuel, mais nous profitons également de la mémoire supplémentaire. Par exemple, dans Madden, nous utiliserons les statistiques pour que chaque sportif joue comme il le fait dans la vie réelle, les données étant mises à jour en temps réel.

Mais les consoles de salon ne seront pas les seules à opérer une mutation, oh que non. Comme un ancien président adepte du fat come back constamment loupé, Electronic Arts aussi a changé, et serait désormais à l'écoute des joueurs, si l'on en croit le discours officiel :

Star Wars Squadrons est un excellent exemple de la passion qui anime nos équipes de développement. Ce jeu n'est pas venu d'une étude de marché : il n'était pas sur notre feuille de route, mais l'équipe Motive a vraiment été inspirée par l'idée. Et il semble que les fans soient d'accord, car nous les avons sentis engagés depuis la sortie de la première bande-annonce. C'est le genre de jeu Star Wars que les fans attendaient depuis longtemps.



Mais ce que les joueurs nous ont le plus réclamé durant la dernière décennie, c'est sans doute le retour de la série Skate, qui a été révélé à la fin de l'EA Play. Nous les écoutons.

Vous l'aurez compris : l'entreprise autrefois connue sous le nom d'Electronic Arts espère bien retrouver les faveurs de son public, trois ans après l'incroyable tempête de fèces qui avait accompagné le lancement d'un certain Battlefront II...

Quel crédit attribuez-vous aux déclarations de Laura Miele ? Electronic Arts peut-il se racheter une conduite auprès des joueurs ? Faites-nous part de vos avis next-gen dans les commentaires ci-dessous.