Cyberpunk 2077 Trauma Team : Une série de comics débutera en septembre

L'actualité autour du très (trop) retardé Cyberpunk 2077 se s'arrête pas. Avant le Night City Wire de ce jeudi, CD Projekt a annoncé un partenariat qui permettra d'étendre l'univers du jeu par la lecture.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 repousse sa sortie de 2 mois supplémentaires

Le monde de Cyberpunk 2077 vous attire déjà et patienter jusqu'à cet automne vous horripile ? Alors pourquoi ne pas feuilleter une bonne BD pour s'imprégner avant de jouer ? C'est ce que

Together with @DarkHorseComics, we're proud to announce Cyberpunk 2077: Trauma Team, new comic series!

More info at https://t.co/6xuaJsivvq pic.twitter.com/dJyPABv3BG