Nvidia : Square Enix fait son retour sur le catalogue GeForce NOW

GeForce NOW avait été déserté par pas mal d'éditeurs ces derniers temps, dont Square Enix qui avait retiré son catalogue. Le japonais est finalement de retour sur le service de jeu en streaming.

À voir aussi : Nvidia Ampère : Une mise en production pour août ?

Surprise : Square Enix vient d'ajouter 14 jeux au catalogue GeForce NOW dont voici la liste :

Voilà le message explicatif qui accompagne cette annonce :

Le légendaire éditeur Square Enix est de retour cette semaine sur GeForce Now avec 14 de ses meilleurs jeux PC et de nombreux autres vont arriver.



Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux Square Enix dans le catalogue GeForce NOW. Ces 14 jeux, y compris Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition avec RTX seront instantanément disponibles pour les membres qui les possèdent sur Steam à partir d'aujourd'hui

Une bonne nouvelle pour les personnes ayant souscrit au GeForce NOW, qui propose toujours une offre gratuite autorisant des sessions d'une heure, avec accès standard, et une version Fondateurs à 5,49 euros étendant le temps de jeu et laissant profiter du RTX là où c'est possible.