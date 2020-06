PS5 : Ratchet & Clank Rift Apart vante la surpuissance de la console en vidéo

Pour faire suite à l'événement du 11 juin, Sony diffuse des vidéos durant lesquelles les développeurs de jeux PS5 très attendus reviennent sur ce qu'elle permettra de vivre. C'est au tour de l'autre jeu d'Insomniac, en plus de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, d'en dire davantage.

Parmi les premiers titres PS5 révélés, et pour sûr l'un des plus enthousiasmants, Ratchet & Clank : Rift Apart. Le Lombax et le robot reviendront dans une histoire de dérèglement du temps et d'apparitions de failles un peu partout.

Cela permettra d'explorer de nouveaux mondes toujours plus détaillés et vivants, en passant par ces portails improvisés qui, selon Marcus Smith, directeur créatif d'Insomniac, n'auraient pas été possibles à ce niveau sur les consoles précédentes, le SSD de la PS5 aidant à changer d'environnement de manière quasi-instantanée - chose que l'on avait bien remarqué lors de la présentation.

La DualSense a également droit aux éloges. Considérée comme faite pour l'arsenal de Ratchet & Clank : Rift Apart. Les retours haptiques devraient procurer une véritable sensation de puissance entre les doigts, un ressenti plus précis de la façon dont réagissent les armes, et les gâchettes adaptatives permettront, par exemple, de doser la puissance de feu souhaitée. Enfin, pour favoriser l'immersion, la 3D Audio a toutes les chances de faire mouche.

Bref, c'est le bonheur. Mais c'est quand, déjà ? À la fin de l'année, peut-être.