PGA Tour 2K21 dévoile quelques jolis coups avec 8 minutes de gameplay commentées

Parce que malgré les railleries désobligeantes d'un Asniérois que nous ne prendrons pas la peine de nommer, le retour des beaux jours est évidemment de nature à nous faire ressortir les clubs du placard, la suite non-officielle de The Golf Club 2019 dévoile à quelques jours de l'été un peu de gameplay, à grands coups de driver.

À voir aussi : PGA Tour 2K21 trouve le trou de sa date de sortie

Teasé au début du mois de mai, PGA Tour 2K21 se dévoile bien plus longuement aujourd'hui, via une nouvelle vidéo de gameplay de près de huit minutes, présentée Josh Muise, directeur de la création au sein du studio HB, et son comparse Shaun West, producteur.

Cette présentation s'attarde avec une certaine précision sur les trous 13 à 16 du Waste Management Phoenix Open, qui se tient chaque année à Scottsdale, en Arizona, comme le laisse deviner la végétation aux alentours.

Le premier eagle nous permet sans grande surprise de découvrir que tous les fondamentaux de la simulation sont toujours de la partie, entre effets de spin, dénivelés sur le green, et jauge d'analyses pour pouvoir se mordre les doigts après avoir atteint un bunker à cause d'un geste un peu trop retenu.

L'une des nouveautés présentés par les deux golfeurs amateurs réside dans la présence d'un système de rivalité, bien qu'aucun détail ne vienne accompagner cette annonce, et il faudra donc sans doute patienter jusqu'au 21 août 2020 pour découvrir si PGA Tour 2K21 et ses 15 parcours ne se trompera pas de trou, sur Google Stadia, PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.

Quant aux pulls magenta...