PS5-Xbox Series X : EA donne des aperçus des projets de BioWare, Criterion et DICE

Electronic Arts avait un certain nombre d'annonces à faire et de jeux à montrer au cours de l'EA Play Live de cette nuit. Et si l'éditeur américain s'est fait relativement discret quant à ses plans pour la prochaine génération de consoles, il a tout de même fait un peu de teasing.

À lire aussi : EA Play Live : It Takes Two, le nouveau jeu de Josef Fares, se révèle

EA a profité d'une des dernières séquences de son EA Play Live 2020 pour évoquer brièvement ses intentions vis-à-vis de la prochaine génération de consoles, autrement dit la PS5 et la Xbox Series X. Laura Miele, la chief studio officer d'Electronic Arts, a pris la parole pour parler de certains des projets des principaux studios de l'éditeur sur les nouvelles consoles.

Criterion a récemment confirmé être en train de travailler sur un nouveau Need for Speed. Et en plus de montrer quelques images donnant une idée du rendu des voitures de ce nouveau NFS sur les prochaines machines, Laura Miele a insisté sur le fait qu'il sera désormais possible de rejoindre une course en quelques secondes grâce à des temps de chargement considérablement réduits.

Cette séquence consacrée aux jeux next-gen made in EA a également servi à rappeler, images à l'appui, que BioWare travaille actuellement à la création de mondes "fantastiques." Malheureusement pour les fans du studio, aucune précision quant au jeu PS5 et Xbox Series X sur lequel il travaille n'a été donnée.

Du côté de DICE, un FPS militaire est évidemment en chantier. D'après EA, le studio planche également sur l'envergure des batailles, avec un nombre de soldats présents simultanément bien plus important que par le passé. Une idée du réalisme visé pour les graphismes next-gen a également été donnée.

Chez EA Motive, les développeurs ne planche pas que sur Star Wars : Squadrons. Un jeu à la troisième personne présenté comme un jeu "hautement ambitieux et innovant" a également été teasé par Laura Miele. D'après cette dernière, ce nouveau titre, qui aurait été "impossible" à créer sur les consoles actuelles, demandera au joueur d'utiliser sa "créativité."

Les titres et dates de sorties prévues de tous ces jeux n'ont pas évoqués.

Que pensez-vous de ce teasing d'EA concernant ses jeux next-gen ? Êtes-vous intéressés par certains jeux ? Si oui, lesquels ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.