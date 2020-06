Microïds prépare un jeu vidéo Koh-Lanta

Vous étiez peut-être parmi les téléspectateurs déçus de la tournure des événements de la dernière saison de Koh-Lanta, malgré tout assez exceptionnelle. L'an prochain, grâce à la magie du jeu vidéo, c'est dans votre salon que, à la fin, il n'en restera qu'un !

Après Fort Boyard, paru l'an passé, Microïds planche sur une adaptation de Koh-Lanta pour consoles de salon, prévue pour 2021. Il s'agira d'un jeu d'aventure, qu'on imagine rempli de mini-jeux, qui donnera logiquement la possibilité de se glisser dans la peau d'un naufragé sur une île déserte qui devra envers et contre tout survivre sur son camp et pendant les épreuves de confort et d'immunité. Le jeu solo comme multi est prévu. Ce qui promet donc de belles fins d'amitiés sur fond de "t'as brisé ma flèche" ou "j'ai voté au mérite".

L'émission produite par ALP et présentée par l'impayable Denis Brogniart depuis 2001, véritable caron d'audience pour TF1 à chaque diffusion, avait déjà eu les honneurs de transpositions en 2008 et 2009 sur Nintendo DS et Wii par Mindscape, et en 2012 sur 3DS, smartphones et tablettes par Big Ben Interactive.

Gageons que Microids saura revoir la stratégie mise en place par ces précédentes versions pour parvenir sur les poteaux et y rester jusqu'au bout. Et qu'il n'y aura pas de coupure pubs tous les quarts d'heure.