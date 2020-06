Epic Games Store : Pathway, c'est cadeau, et les jeux gratuits de la semaine prochaine sont renversants

Chaque semaine, Epic Games jette dans sa boutique en ligne un ou plusieurs gratuits que tout un chacun a le droit de prendre et garder. Le roulement vient d'avoir lieu, vous avez maintenant sept jours pour en profiter.

Pour aujourd'hui, et jusqu'au 25 juin à 17h00, vous pouvez vous rendre sur l'Epic Games Store pour récupérer Pathway, mystérieux jeu de stratégie prenant place dans les années 30 développé par Robotality et édité par Chucklefish.

Cela signifie donc que l'on connaît le(s) suivant(s). Retirez les parenthèses, car ils seront bien deux à se laisser prendre sans que vous ayez à verser quelques larmes dans votre monnaie en croyant que le liquide salé va faire pousser quelques piécettes.

Ce sont AER : Mermories of Old et Stranger Things 3 : The Game qui seront proposée gratuitement du 25 juin au 2 juillet. De quoi s'envoler et frémir, avec le sourire, en essayant de sauver la petite ville de Hawkins.