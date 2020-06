Elgato présente ses deux micros haut de gamme Wave:1 et Wave:3

Elgato le spécialiste des périphériques pour Streamer et autre diffuseur de contenus dévoile aujourd'hui les micros Wave:1 et Wave:3.

À voir aussi : TEST du Elgato Stream Deck : Le petit accessoire qui rend de grands services

Développé en collaboration étroite avec LEWITT, ces deux nouveaux microphones (voir notre galerie) sont conçus grâce à une calibration rigoureuse réalisée dans des chambres acoustiques modernes et dans des situations de streaming pour être au plus proche des situations réelles.

Les deux micros profitent d'une capsule à condensateur cardioïde (eh oui) et un convertisseur analogique-numérique de 24 bits pour un son qui se veut exemplaire. La technologie propriétaire anti-distorsion Clipguard est de plus tout spécialement développée pour les modèles Wave et permet de ne pas avoir à ajuster constamment les niveaux d'entrée pour un son clair et net.

Et pour pouvoir streamer sans accroc, les Wave:1 et les Wave:3 sont dotés d'un filtre coupe-bas commutable qui supprime les interférences basse fréquence et un filtre anti-pop interne qui réduit les bruits de respiration. Ça fait beaucoup de termes techniques mais l'intérêt a le mérite d'être facile à comprendre.

Les deux sont des micros hauts de gamme mais le Wave:3 reste toutefois au dessus en termes de tarif. Car si le Wave:1 intègre une molette de volume de casque audio le Wave:3 quant à lui, comporte un capteur capacitif qui coupe le flux du micro dès qu'il est légèrement touché et une molette multifonction qui contrôle le volume. Forcément on paye le surplus de technologie.

Le tarif de l'Elgato Wave:1 est de 139.90 euros et de l'Elgato Wave:3 de 169.90 euros.